Bolsonaro acusa Bachelet de intromissão na soberania brasileira

O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta quarta-feira a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, de "se intrometer na soberania brasileira" com seus alertas de que há uma "redução do espaço democrático" no Brasil.

"Michelle Bachelet, Comissária dos Direitos Humanos da ONU, seguindo a linha do [presidente francês Emmanuel] Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos), atacando nossos valorosos policiais civis e militares", afirmou o presidente em seu Twitter.