Déficit comercial dos EUA sofre redução em julho

O déficit comercial dos Estados Unidos sofreu uma redução em julho, devido a uma queda nas importações da China, afetada pelas tarifas da guerra comercial entre os dois países, e a um aumento nas exportações - anunciou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira (4).

O saldo das trocas de bens e serviços foi de -53,98 bilhões de dólares, uma queda de 2,7% em relação ao mês anterior, cujo déficit foi de -55,5 bilhões de dólares.

Em julho, as importações caíram 0,1%, a 261,4 bilhões, enquanto as exportações aumentaram 0,6%, a 207,4 bilhões.

Desde o início do ano, porém, o déficit comercial dos Estados Unidos com o restante do mundo continuou a aumentar (+ 8,2%).

Em relação à China, contra a qual Donald Trump lidera uma guerra tarifária, a tendência observada nos meses anteriores foi confirmada em julho.

O déficit comercial de mercadorias diminuiu em julho (-1,7%, a 29,64 bilhões) e mais desde o início do ano (-10,8%, a 209,45 bilhões).

Desde janeiro, as importações do gigante asiático, afetadas por tarifas mais altas, caíram 12,44%.

Em uma luta comercial sem precedentes, Washington e Pequim impuseram tarifas recíprocas, o que tem o efeito de reduzir o comércio entre as duas principais economias do mundo.

Em campanha por sua reeleição, o presidente americano prometeu obter um acordo comercial com a China que poria fim a práticas comerciais desleais, segundo ele, como a transferência forçada de tecnologia, ou subsídios em massa de empresas estatais.

Por enquanto, sua estratégia de pressão máxima afeta a economia chinesa, mas Pequim se recusa a assinar um tratado.