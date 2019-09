Irã reduzirá novamente os compromissos nucleares

O Irã anunciará "hoje ou amanhã" uma nova redução de seus compromissos internacionais na área nuclear, informou nesta quarta-feira o presidente Hassan Rohani em um comunicado divulgado pelo governo.

Rohani considera que os esforços diplomáticos liderados pela França têm poucas possibilidades de êxito e declarou ao conselho de ministros que o anúncio apresentará "detalhes" da "terceira fase" de redução de compromissos, que começou em maio.

"Não acho que chegaremos a um acordo hoje ou amanhã, então começaremos a terceira etapa da qual anunciaremos os detalhes hoje ou amanhã", declarou Rohani ao seu gabinete.

O presidente iraniano afirmou aos deputados que "a terceira fase de redução" dos compromissos iranianos ocorrerá conforme planejado "nos próximos dias", a menos que as outras partes tomem uma medida "importante".

Citado pela agência oficial iraniana Irna, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, havia indicado pouco antes que seu país estava disposto a voltar à implementação completa do acordo do programa nuclear em troca de uma linha de crédito de cerca de 15 bilhões de dólares, atualmente negociada com os europeus.

França, Alemanha, Reino Unido e Irã discutem há alguns dias as maneiras de salvar esse acordo internacional assinado em Viena em 2015. O acordo está ameaçado desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em maio de 2018, antes de restaurar e intensificar uma série de sanções econômicas contra Teerã.

O acordo de Viena oferece ao Irã o levantamento de parte das sanções internacionais, em troca do país limitar drasticamente seu programa nuclear, para que não possa se dotar da arma atômica.