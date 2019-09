Fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh morre aos 74 anos

O fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh, conhecido como o "pai" das supermodelos dos anos 1990, faleceu na terça-feira aos 74 anos, anunciou a família.

Lindbergh, nascido em 1944 em Leszno (Polônia), colaborou com várias revistas ao longo de sua carreira e muitas de suas fotografias em preto e branco se tornaram imagens icônicas no mundo da moda.

"Considerado um pioneiro em sua arte, soube redefinir a fotografia de moda contemporânea e seus parâmetros de beleza, enaltecendo as mulheres de todas as idades", afirma um comunicado da família, que não revela o local nem as circunstâncias da morte.

Aos 74 anos, Lindbergh permanecia ativo e recentemente havia fotografado a cantora Rosalía para a revista Vogue Espanha.

Ele ganhou fama nos anos 1990, quando modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Kate Moss se tornaram figuras que ultrapassaram os limites do mundo da moda.

Em suas imagens em preto e branco, granuladas, as modelos demonstravam uma atitude um tanto rebelde, enquanto eram fotografadas sem artifícios.

A revolução de Lindbergh começou com uma fotografia de 1988 na qual várias modelos, incluindo Linda Evangelista, posaram para o alemão na praia de Malibu (Califórnia, EUA), vestindo uma camisa branca simples, algo que rompeu com os padrões da época.

A família de Lindbergh fugiu de seu país natal quando ele era um bebê para morar em Duisburg, região oeste industrial da Alemanha.

Ele se apaixonou pelas esculturas e o cinema alemão do período entreguerras e estudou na Academia de Belas Artes de Berlim, antes de começar a trabalhar como fotógrafo na revista Stern. Se mudou para a cidade de Paris nos anos 1970.

Lindbergh era casado com Petra, seu segundo matrimônio. O fotógrafo tinha quatro filhos e sete netos.