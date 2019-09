Forças sírias disparam contra drones que visavam base russa

O tropas do regime em Damasco dispararam contra drones que voavam nesta terça-feira em direção à base aérea russa em Hmeimim, no noroeste da Síria, no quarto dia da trégua mantida unilateralmente pelo Exército sírio, informou a imprensa estatal.

"Os ruídos sobre a cidade de Latakia foram provocados pelas forças de defesa do território confrontando drones enviados contra a base de Hmeimim por terroristas", revelou a agência de imprensa estatal Sana, em referência a jihadistas e rebeldes opostos a Damasco.

Os drones procediam da "zona de distensão", na província de Idlib e de outros setores adjacentes dominados em grande parte pelos jihadistas do Hayat Tahrir al Sham.

A agência Sana não precisou se os drones foram destruídos.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), não há informações sobre vítimas na zona.

O governo sírio e seu aliado russo decretaram um frágil cessar-fogo a partir da manhã do sábado passado, após quatro meses de mortíferos bombardeios do regime em Damasco no noroeste do país, que mataram mais de 950 civis e permitiram a reconquista de setores estratégicos.