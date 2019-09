Salão se recusa a fazer casamento interracial por 'motivos religosos' nos EUA

Um salão de festas no sul dos Estados Unidos se negou a celebrar a união de um homem negro e uma mulher branca, alegando "motivos religiosos" para se opor a casamentos gays e interraciais, em um vídeo que viralizou na internet.

O casal, que estava em contato há dias com os responsáveis pelo salão Camp Event Hall, em Misssisipi, recebeu um e-mail no qual sua proposta era recusada por "convicções religiosas".

A irmã do homem foi ao local para obter uma explicação e filmou seu diálogo com uma mulher que lhe disse que seu estabelecimento não celebrava "matrimônios homossexuais, ou interraciais".

Questionada por que não poderiam fazer o casório lá, ela respondeu: "Por nossa raça cristã, perdão, por nossas crenças cristãs".

A mulher foi apontada pela imprensa como proprietária do local.

O vídeo, publicado inicialmente no site Deep South Voice, viralizou desatando uma chuva de críticas contra a dona do salão.

A mulher se desculpou em seu perfil no Facebook, que é fechado. Ela afirmou ter crescido no Mississipi, numa família onde a regra tácita era "cada um estar com sua raça".

A pedido de seu marido, disse ela, procurou na Bíblia argumentos para sustentar sua decisão. "Fiz isso no sábado, no sábado à noite, no domingo e depois de discutir com meu pastor na noite de domingo, cheguei à conclusão de que estava equivocada".