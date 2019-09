Johnson perde maioria antes de votação crucial no parlamento britânico

A oposição britânica e os rebeldes do governista Partido Conservador contrários a um Brexit sem acordo deram um duro golpe, nesta terça-feira, no primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que pode levar a iminentes eleições antecipadas.

Os legisladores voltaram ao trabalho após o recesso, muitos deles determinados a impedir uma saída abrupta da União Europeia (UE) em 31 de outubro.

O clima estava acirrado pelo anúncio de Johnson, na semana passada, de que suspenderia os trabalhos do Parlamento a partir de meados de setembro até 14 de outubro - o que seus críticos denunciaram como uma estratégia para impedir sua ação.

"Eles querem nos forçar a implorar por outra extensão sem sentido", denunciou Johnson no início da sessão, garantindo que isso enfraqueceria sua posição de negociar com Bruxelas.

Para isso ser possível, os deputados precisaram tirar do governo o controle da agenda parlamentar. E, na noite desta terça, conseguiram com uma maioria confortável: 328 votos contra 301.

Ao todo, 21 deputados conservadores votaram com a oposição.

"Esta Câmara tem uma última chance de impedir que este governo atropele os direitos constitucionais e democráticos do país", disse antes da votação o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn.

Com cartazes que diziam "Parem o golpe de Estado" e "Defendam nosso Parlamento", centenas de manifestantes protestaram em frente ao Palácio de Westminster.

- Johnson sem maioria -

Apesar de garantir que não quer eleições, o primeiro-ministro tinha ameaçado com eleições antecipadas em meados de outubro se os rebeldes votassem contra o governo.

Nesta terça, após a votação, concretizou a proposta imediatamente: "Vamos apresentar a moção (que convoca as eleições) nesta noite".

Mais cedo, Johnson tinha perdido sua estreita maioria parlamentar depois que o deputado conservador Phillip Lee desertou para as fileiras dos democratas liberais pró-UE.

O governo tinha justificado a data da eleição de 14 de outubro alegando a necessidade de um novo mandato perante o Conselho Europeu em 17 e 18 de outubro, no qual ele espera que a UE concorde em modificar o Tratado de Retirada assinado por Theresa May e rejeitado três vezes pelo Parlamento.

A UE declarou-se aberta ao diálogo, mas não parece provável que modifique o acordo, especialmente seu ponto mais conflituoso: como evitar uma nova fronteira na ilha da Irlanda que ameace o frágil processo de paz.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que estava em Dublin, pediu na terça-feira para "a Irlanda e a União Europeia negociarem de boa-fé com o primeiro-ministro britânico".

Johnson anunciou que na segunda-feira fará sua primeira visita à República da Irlanda, para conhecer seu colega Leo Varadkar.

- Custo financeiro -

Minutos após a derrota de Johnson, o governo britânico anunciou nesta terça-feira que £ 2 bilhões (US$ 2,4 bilhões) adicionais serão usados no financiamento do Brexit.

O ministro de Finanças, Sajid Javis, vai detalhar aos deputados nesta quarta-feira os gastos deste valor, que deve ser usado no ano seguinte à saída do bloco, para financiar fronteiras e infraestrutura portuária, entre outros.

Mais cedo, nesta terça, um estudo da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (Cnuced), da ONU, apontou que a saída da UE em "um Brexit sem acordo causaria aos britânicos prejuízos em exportações de, pelo menos, 16 bilhões de dólares, o que representa 7% das exportações totais do Reino Unido para o bloco".

Os economistas destacaram que "é uma estimativa conservadora", já que os prejuízos devem ser "muito mais significativos", devido à introdução de "medidas não tarifárias, controles fronteiriços e interrupção das redes de produção" existentes entre Reino Unido e UE.

Diante da instabilidade política, a libra esterlina caiu a seu nível mais baixo em três anos, nesta terça, antes de recuperar terreno. A divisa britânica já perdeu quase 20% de seu valor desde o referendo sobre o Brexit de junho de 2016 e 2,4% na última semana.