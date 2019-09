O Pentágono anunciou nesta terça-feira que destinará 3,6 bilhões de dólares para a construção de um trecho de 280 km do muro na fronteira entre Estados Unidos e México, atendendo ao pedido do presidente Donald Trump.

Para desbloquear esta verba, o departamento de Defesa decidiu "adiar" 127 projetos de construção e modernização de instalações militares nos Estados Unidos e no exterior previstos no orçamento do Pentágono para 2019, informou o porta-voz Jonathan Hoffman.