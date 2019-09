Militantes do M5S apoiam governo de coalizão com esquerda na Itália

Os membros do Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema), aprovaram nesta terça-feira por maioria, através de uma votação pela internet, a formação de um novo governo de coalizão com o Partido Democrático (PD, centro esquerda).

"80% (dos militantes) votaram 'sim' pela formação de um governo liderado por (o primeiro-ministro designado) Giuseppe Conte", anunciou o líder da formação Luigi Di Maio.

A política italiana estava aguardando essa consulta, realizada entre 7h GMT e 16h GMT (4h e 13h em Brasília), e um resultado negativo encerraria essa possível aliança.

"Quero lembrar que em menos de um mês, conseguimos resolver uma crise governamental que surgiu em agosto", disse Di Maio em entrevista coletiva, agradecendo aos "80.000 cidadãos italianos que votaram em uma plataforma digital única no mundo".

"Creio que devemos nos orgulhar dessa plataforma digital ... porque ela nos ofereceu um método diferente para criar um governo", disse ele, referindo-se ao dispositivo de computação chamado Rousseau.

"O programa redigido, agora passaremos para a equipe do governo. Seremos os promotores de todas as ideias do programa do governo. Vamos aprovar todas as leis que ajudarão os jovens", disse.

- Esboço de programa -

A Itália está em mergulhada numa séria crise política desde 8 de agosto, quando o líder Liga (de extrema-direita), Matteo Salvini, implodiu a aliança formada 14 meses antes com o M5S, argumentando suas divergências sobre grandes projetos de infraestrutura ou cortes de impostos.

O presidente da República, Sergio Mattarella, solicitou na quinta-feira passada ao então primeiro-ministro Giuseppe Conte para tentar formar uma nova equipe do governo entre o M5S e o PD.

Paralelamente à votação dos militantes, o M5S publicou nesta terça-feira na internet um esboço de um programa de governo comum, com 26 pontos validados pelos líderes dos dois partidos, e enviado para Conte.

Este texto inclui, entre outras medidas, a "eliminação de qualquer desigualdade social, territorial ou de gênero", a redução das taxas no trabalho, a elaboração de "uma série de leis contra conflitos de interesse" ou uma "resposta firme "ao problema dos fluxos migratórios.

"Agora vamos mudar a Itália ", disse o líder do PD, Nicola Zingaretti, após o anúncio dos resultados dos militantes antissistema." Com o encerramento do trabalho sobre o programa, demos mais um passo em direção a um governo de mudança".

Já Salvini anunciou logo em seguida sua estratégia de voltar ao poder: "A partir de hoje, vocês me verão mais indignado e determinado do que nunca, irei de cidade em cidade e voltaremos a conquistar este país novamente", afirmou nesta terça-feira no Facebook.

O objetivo do político conservador é fazer campanha e derrubar o governo, para convocar eleições o mais rápido possível.

Segundo a imprensa italiana, Conte apresentará sua equipe de governo a Mattarella na manhã desta quarta-feira, antes de prestar juramento.

Após a posse do novo governo, ainda será necessário obter a confiança das duas casas do Parlamento, uma votação que certamente ocorrerá antes do final desta semana.