Irã descarta negociações bilaterais com Estados Unidos

O presidente iraniano Hassan Rohani descartou nesta terça-feira negociações bilaterais com o governo dos Estados Unidos e advertiu que seu país reduzirá os compromissos na área nuclear, a menos que sejam registrados avanços com os países europeus nos próximos dois dias.

O Irã e três países europeus - França, Alemanha e Grã-Bretanha - tentam salvar o acordo de 2015 para limitar o programa nuclear iraniano, mas que está em dúvida desde a saída dos Estados Unidos, em 2018, e a retomada das sanções econômicas americanas contra Teerã.

Em meio ao clima de litígio entre iranianos e americanos, Washington anunciou também nesta terça-feira sanções ao programa espacial do Irã, alegando que uma recente explosão em uma plataforma de lançamento foi um sinal de trabalho com mísseis.

De acordo com nota divulgada pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, "os Estados Unidos não vão permitir que o Irã use seu programa de lançamento espacial para acobertar o avanço de seus programas de mísseis balísticos".

Pompeo acrescentou que seu governo está impondo sanções à Agência Espacial Iraniana, bem como a dois centros de pesquisa afiliados, que determinam que todos os cidadãos ou residentes dos Estados Unidos serão criminalmente responsáveis caso venham interagir com o programa espacial do Irã.

"Essas designações serviriam como um aviso para a comunidade científica internacional de que a colaboração com o programa espacial do Irã poderia contribuir para sua capacidade de desenvolver um sistema de vetor de armas nucleares", afirmou o secretário americano.

Este é mais um capítulo das tensões que não param de aumentar entre o governo iraniano e a administração do presidente Donald Trump, que desde sua chegada à Casa Branca adotou um tom hostil em relação ao Irã, país que acusa de querer produzir uma bomba atômica.

No fim de agosto, após a reunião de cúpula do G7 na França, os presidentes francês, Emmanuel Macron, e americano mencionaram a possibilidade de uma reunião de Rohani e Trump em setembro em Nova York, à margem da assembleia geral da ONU.

Mas em um discurso no Parlamento nesta terça-feira, Rohani disse que a questão das negociações diretas com os Estados Unidos talvez "tenha sido um mal-entendido".

Também advertiu que a República Islâmica poderá reduzir ainda mais seus compromissos na área nuclear nos próximos dias se até quinta-feira as negociações com os europeus "não alcançarem nenhum resultado".

"Por princípio, não queremos negociações bilaterais com os Estados Unidos", disse Rohani.

Ele citou, no entanto, a possibilidade de discussões com Washington no formato "5+1" se o governo dos Estados Unidos suspender as sanções contra o Irã restabelecidas depois da saída unilateral, em maio de 2018, do acordo sobre o programa nuclear de Teerã concluído em Viena em 2015.

O formato corresponde aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) mais a Alemanha.Os seis países negociaram e assinaram o acordo com o Irã.

- Muito por resolver -

Em maio de 2019, um ano depois da saída dos Estados Unidos do acordo, o que priva o Irã de recursos financeiros, Teerã começou a abandonar alguns compromissos do pacto com o objetivo de pressionar os outros países signatários do acordo a ajudar o regime a evitar as sanções americanas.

O Irã aumentou as reservas de urânio enriquecido além do limite estabelecido pelo acordo de Viena e superou o nível de enriquecimento de urânio autorizado (3,67%).

Atualmente, o Irã negocia com os três países europeus que assinaram o acordo.

"Mas, se até quinta-feira, as negociações não alcançarem nenhum resultado, anunciaremos a terceira fase de redução de nossos compromissos", explicou Rohani aos deputados.

Isto será feito como está previsto "nos próximos dias", a menos que as outras partes adotem uma medida "importante", disse Rohani, antes de recordar que o Irã deseja exportar seu petróleo sem obstáculos.

O Irã obtém 80% de seus recursos em divisas da venda de petróleo ou de produtos derivados. Isto significa que as novas sanções isolam o país do sistema financeiro internacional e provoca a perda de quase todos os compradores de combustível.

O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, estava em uma missão em Washington nesta terça-feira para discutir com o governo americano o que ele está disposto a aceitar para que os iranianos possam retomar suas exportações de petróleo.