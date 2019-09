O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira, com sinais de acirramento das tensões comerciais entre Washington e Pequim que pode afetar a demanda.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro cedeu 0,7%, a 58,26 dólares, e no de Nova York o barril de WTI para outubro recuou 2,1%, a 53,94 dólares.

O conflito sino-americano, o temor de uma recessão e a demanda mais baixa afetaram o mercado do petróleo, explicou Naeem Aslam, analista da Thinkmarkets.