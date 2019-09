Em visita oficial à Irlanda, vice dos EUA dorme em hotel de... Trump

Em sua visita oficial à Irlanda, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, escolheu se hospedar em um clube de golfe, propriedade do presidente Donald Trump, o que gerou grande polêmica sobre o uso de recursos públicos.

O Trump International Golf Links & Hotel, onde Pence está, fica em Doonbeg, na costa oeste da Irlanda.

Ao ser questionado sobre a escolha do local de sua hospedagem e em resposta às críticas dos democratas, o chefe de gabinete de Pence, Marc Short, explicou ter-se tratado de uma "sugestão", não de "uma ordem", de Trump.

Todas as viagens oficiais do presidente e do vice são pagas pelo Estado.

Ainda segundo Marc Short, o vice pagará os custos da viagem de sua mãe e irmã, que foram com ele.

Short afirmou também que a família do vice-presidente é de Doonbeg, justificando que, em muitos aspectos, esta foi a decisão mais "prática".

"O Serviço Secreto já protegeu esta propriedade (para o presidente), então conhece o lugar", insistiu.

O uso por parte de Trump e de membros de sua equipe, ou de seu governo, das diversas propriedades do presidente espalhadas pelo mundo é alvo constante de críticas.