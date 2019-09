Recuperados 20 corpos após tragédia de barco incendiado na Califórnia

Vinte corpos foram recuperados após o incêndio e naufrágio de um navio de excursão de mergulho na costa da Califórnia na segunda-feira, enquanto entre quatro e seis vítimas permanecem presas no navio, informaram as autoridades na terça-feira.

"No total, 20 vítimas foram encontradas e levadas às instalações do legista", disse o xerife do condado de Santa Barbara, Bill Brown, aos repórteres.

Cinco tripulantes foram resgatados na segunda-feira após o desastre.

Ao todo, 39 pessoas estavam no barco barco "Concepción", de 22 metros de comprimento e que naufragou quando os bombeiros tentavam apagar o fogo e, agora, está a 20 metros de profundidade, na direção da costa da ilha de Santa Cruz, em frente a Santa Bárbara, seu porto de origem.

Quando o incêndio começou, a tripulação estava acordada e, do convés, pulou no mar.

Os cinco membros da tripulação que se salvaram foram recolhidos por um barco de turismo, o "Grape Escape", acrescentou Rochester.

Por ora, não há nenhuma hipótese sobre a causa do incêndio a bordo.

Segundo o site do proprietário do navio, o "Concepción" deixou Santa Bárbara no sábado ao amanhecer para uma excursão de mergulho nas ilhas vizinhas, uma área extremamente turística.

Ele deveria retornar ao seu porto de origem na segunda-feira à tarde, feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.