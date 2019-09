Comunicado do Business Wire :Maxon

A Maxon, o desenvolvedor líder de soluções profissionais de modelagem 3D, animação e renderização, anunciou hoje o lançamento do Cinema 4D Release 21 (R21). A próxima geração do aplicativo 3D profissional apresenta um sistema Caps e Bevel completamente novo, nova dinâmica de força de campo, aprimoramentos da velocidade da interface e inúmeras melhorias de renderização, fluxo de trabalho e desempenho principal. Com o Release 21, a Maxon inicia uma nova versão singular do Cinema 4D e novos planos de preços de assinatura de baixo custo para garantir fácil acesso aos criativos.

"O Release 21 oferece inovações e eficiências que ampliam nosso objetivo de ajudar os clientes a atender às necessidades de mudança do setor competitivo de criação de conteúdo", disse David McGavran, CEO da Maxon. "O acesso simplificado ao Cinema 4D e os baixos preços de entrada baixos permitem que os artistas se concentrem menos no orçamento e mais no processo criativo."

A Maxon vai estrear o Cinema 4D R21 na exposição IBC 2019 no seu estande, Salão 7 - A59, de 13 a 17 de setembro de 2019, no Centro de Exposições e Convenções RAI de Amsterdã. Informações sobre apresentadores e programação disponíveis em www.C4DLive.com.

Visão geral do Cinema 4D R21 Material de imprensa do Cinema 4D R21

Preços, disponibilidade / caminho de atualização

Informações sobre preços e distribuição O Cinema 4D R21 está disponível para macOS e Windows.

Sobre a Maxon

Com sede em Friedrichsdorf, Alemanha, a Maxon Computer é uma desenvolvedora de soluções profissionais para modelagem, pintura, animação e renderização em 3D. Seus premiados produtos de software Cinema 4D e Redshift 3D têm sido amplamente utilizados para ajudar a criar de tudo, desde deslumbrantes efeitos visuais nos melhores filmes, programas e comerciais de TV, vídeos cinematográficos nos melhores jogos do mercado até ilustrações médicas e aplicações de design industrial e arquitetônico. A Maxon possui escritórios na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Japão e Singapura. Os produtos Maxon estão disponíveis diretamente no site e em seu canal de distribuição mundial. Preços especiais para edições de aprendizagem das soluções de software da empresa também estão disponíveis para instituições de ensino. A Maxon faz parte do Nemetschek Group.

Materiais da Maxon na internet

Informações adicionais sobre a Maxon podem ser obtidas da seguinte maneira: Site Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Maxon Showreel

Todas as marcas registradas aqui mencionadas pertencem a seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190903005022/pt/

Vicky Gray-Clark, RP de Ambiente, 408-318-1980, vicky@ambientpr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.