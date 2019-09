Obra de Banksy roubada no centro de Paris

Uma obra do artista Banksy que representa um rato com um lápis foi "roubada" do Centro Pompidou de Paris, anunciou nesta terça-feira o famoso centro cultural.

A obra surgiu em junho de 2018 na parte de trás do painel de entrada do estacionamento do museu e foi reivindicada pelo artista em sua conta no Instagram um dia depois.

O artista britânico, cuja identidade mantém em segredo, escreveu em seu relato: "50 anos após os eventos de maio de 1968 em Paris. Foi aí que nasceu a arte da equipe moderna".

O Centro Pompidou indicou que o roubo ocorreu na madrugada de 1º de setembro e que na terça-feira havia apresentado uma queixa por roubo e degradação em um espaço que pertence ao seu perímetro.

Esperava que "as imagens de vigilância remota talvez ajudassem a identificar os autores e as condições exatas do roubo", segundo um comunicado.

Logo após o surgimento do trabalho, o Pompidou decidiu protegê-lo com uma placa de acrílico.

Em julho de 2018, agentes do centro frustraram uma primeira tentativa de "degradação ou roubo", diz a nota.

As obras do emblemático artista de arte de rua são roubados com frequência.

Um jornalista da AFP confirmou nesta terça-feira o desaparecimento de uma obra de Banksy que mostra um homem escondendo uma serra enquanto dá um osso a um cachorro com uma perna amputada no centro de Paris.

Essa obra também apareceu nas ruas em junho de 2018.

No final de janeiro, uma obra atribuída ao artista foi roubada da porta dos fundos do Bataclan, uma homenagem aos 90 mortos deixados pelo ataque jihadista em novembro de 2015 neste teatro.