Cinco anos de prisão para blogueiro russo por mensagem que sugeria ataques a filhos de policiais

Um tribunal russo condenou nesta terça-feira um blogueiro a cinco anos de prisão por um tuíte no qual sugeria ataques a filhos de policiais após as manifestações da oposição que foram duramente reprimidas.

"O tribunal declarou culpado Vladislav Sinitsa e aplica uma pena de cinco anos de prisão", anunciou o juiz, que destacou uma condenação por "incitação ao ódio" contra a polícia com bas em uma lei de combate ao extremismo, informaram as agências russas.

De acordo com os investigadores, citados pela agência Interfax, o blogueiro publicou um tuíte no dia 31 de julho com o pseudônimo Max Steklov no qual pedia a "um grande número de pessoas que cometam atos ilegais de natureza violenta a filhos (de membros) das forças de segurança". Ele foi detido em 5 de agosto.

De acordo com a emissora Dojd a mensagem pedia para "estudar a geolocalização" das fotos de família dos policiais na internet. "Depois, um dia, o filho do corajoso defensor da ordem não volta da escola. E em seu lugar recebe um CD pelo correio com um vídeo 'snuff movie'", completava a mensagem.

O próprio blogueiro considerou a mensagem "violenta e sem ética", mas negou que fosse uma convocação para cometer atos reais.

A mensagem foi publicada após a repressão policial das manifestações que acontecem quase todos os fins de semana desde julho em Moscou para protestar contra a eliminação dos candidatos de oposição nas eleições ao Parlamento de Moscou, previstas para 8 de setembro.

O movimento de protesto, o mais importante desde o retorno de Vladimir Putin ao Kremlin em 2012, provocou mais de 2.700 detenções e a abertura de vários processos por "violência contra as forças de segurança".