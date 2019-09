Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

Como as manchetes à nível mundial são dominadas pelos efeitos de mudanças nas políticas de imigração no Reino Unido e nos EUA, há um efeito que passou amplamente despercebido: um declínio significativo no número de estudantes internacionais. As estatísticas mais recentes mostram que as principais universidades viram os números de matrículas internacionais caírem significativamente devido a novas restrições nos vistos de estudantes nos EUA, incerteza sobre o Brexit e direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido, bem como aumentos nas mensalidades nos dois países.

Procurando evitar estas armadilhas, indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) estão buscando direitos alternativos de residência ou cidadania que permitam que seus filhos atendam suas aspirações acadêmicas sem se envolver em processos de solicitação de visto arriscados ou imprevisíveis.

Dr. Juerg Steffen, Diretor Executivo da empresa de migração de investimentos Henley & Partners, disse que a educação é uma prioridade fundamental para a maioria dos clientes. "Existem muitas razões para adquirir cidadania ou residência alternativa, mas, no fim das contas, tudo se resume à estabilidade e segurança a longo prazo - uma proteção clássica de investimento contra a potencial volatilidade. As opções educacionais drasticamente expandidas que se abrem com cidadania ou residência alternativa em um local desejável costuma ser um fator decisivo para as famílias, ao considerar fazer este tipo de investimento."

O Programa de Imigração de Investidores do Reino Unido é ideal para investidores que buscam aproveitar os excelentes serviços de ensino fundamental, médio e superior do Reino Unido. Conforme observado por Knight Frank - Relatório Global de Riqueza, embora a Austrália, o Canadá, a Suíça, os EUA e vários outros países atraiam estudantes do exterior, os internatos particulares do Reino Unido ainda são vistos como alto padrão por muitos. No nível superior, as universidades de Oxford e Cambridge estão atualmente classificadas como número um e dois no mundo pelo Times Higher Education, que oferece a lista definitiva das melhores universidades do mundo.

Das universidades da Europa continental, instituições de referência como a Universidade Humboldt de Berlim, a Universidade Sorbonne em Paris e a Universidade de Amsterdã continuam atraindo estudantes internacionais ricos, atraídos pela qualidade inigualável da educação oferecida e pela experiência da vida estudantil em uma capital europeia. Para os investidores que desejam dar a seus filhos acesso a este tipo de oportunidade, uma vantagem importante das universidades europeias é que as taxas para cidadãos da UE são muito mais baixas do que para cidadãos de fora da UE - até 50% ou mais. Para um investimento entre 1 e 2,15 milhões de euros, Malta e Chipre oferecem os programas mais populares de cidadania por investimento na UE atualmente.

Do outro lado do Atlântico, o Programa de Investidores Imigrantes EB-5 dos EUA é uma opção atraente para aqueles que visam uma educação norte-americana. O programa oferece residência permanente em troca de um investimento de US$ 500.000 a US $ 1 milhão. O Programa de Residência por Investimento da Austrália é outro caminho potencial a ser seguido. Em geral, o país é conhecido por seu sistema educacional - um dos muitos motivos pelos quais continua sendo o principal destino de escolha dos HNWIs que desejam se estabelecer.

