Bolsonaro cancela ida à reunião sobre Amazônia por recomendação médica

O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação na reunião regional sobre os incêndios na Amazônia, prevista para a próxima sexta-feira, na cidade colombiana de Letícia, por "orientação médica", informou nesta segunda-feira seu porta-voz.

"Por questões de orientação medica, o presidente precisará, a partir de sexta-feira, entrar em dieta líquida", dois dias antes de uma cirurgia abdominal. "A consequência disso é praticamente inviabilizar uma viagem a Leticia nesse momento".

"O governo brasileiro está analisando a possibilidade de um substituto ao presidente da República, uma autoridade que possa representá-lo neste evento ou, "eventualmente, a postergação a fim de que o próprio presidente, pela importância que atribui ao tema, possa estar presente em uma futura reunião", disse o porta-voz Otávio Rego Barros.

A reunião foi proposta por Peru e Colômbia, no dia 27 de agosto, em meio ao alarme internacional envolvendo o aumento das queimadas na Amazônia, cujo território abrange nove países da América Latina.

No Brasil, que abriga a maior parte da Amazônia, desde janeiro até domingo os satélites do INPE registraram 91.891 focos de incêndio, 1.390 a mais que na véspera, um recorde desde 2010 para este período. Deste total, 52% estão na região amazônica.

Bolsonaro passará no domingo por uma quarta cirurgia, resultante facada no abdômen que recebeu em 6 de setembro de 2018 em um ato eleitoral. Os médicos estimam que ele precisará de um repouso de 10 dias, mas o presidente afirmou nesta segunda-feira que vai à Assembleia Geral da ONU, "nem que seja de cadeira de rodas, de maca", para "falar sobre a Amazônia", no dia 24 de setembro.