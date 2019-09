Imprensa divulga lista de mortos e feridos de ataque no Texas

Autoridades ainda avaliam número de feridos e de mortos no ataque no Texas (foto: Joel Angel Juarez/AFP)

Veja a lista das vítimas:

Leilah Hermandes

Entre os feridos está um menino de 17 meses que perdeu os dentes da frente e teve que fazer cirurgia para remover balas. Segundo o governador do Texas, "a criança deve se recuperar". Além disso, três adultos e um policial tiveram que passar por cirurgia. Oficialmente os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia, mas familiares já reconheceram cinco. Elas tinham entre 15 e 57 anos.

A menina de 15 anos era aluna do ensino médio. A menina sofria bullying no colégio mas era considerada “feliz” na maior parte do tempo. Atleta de vôlei, Hermandes começaria as aulas de catecismo nesta semana. O irmão de Leilah está entre os 22 feridos no ataque. Quando o atirador os ameaçou, Nathan tentou proteger a irmã e foi baleado no ombro e está internado no hospital.

Rodolfo Arco

Edwing Peregrino

Rodolfo que era mais conhecido como "Rudy" tinha 57 anos. Dono de uma empresa de caminhões, ele tinha recentimente mudado para cidade. Arco abandonou a cidade de Las Vegas, após tiroteio, em 2017, que deixou 57 mortos e 500 feridos.Ele estava dirigindo no dia do ataque quando três balas foram disparadas contra seu caminhão. Duas atravessaram a cabine do veículo e outra entrou pela janela.

Joseph Grifth

Mary Granados

Edwin tinha 25 anos e estava visitando os pais quando ouviu os tiros do lado de fora da casa. Ao conferir o que estava acontecendo, ele acabou sendo atacado e morreu na hora. O seu cunhado também foi baleado e está em recuperação.Joseph era pai de dois filhos e tinha 40 anos. Ele foi baleado quando estava parado no semáforo com a esposa e filhos. Grifth era professor de matemática e era muito querido pelos seus alunos.A entregadora dos correios, de 29 anos estava no telefone com a irmã gemêa Rose no telefone na hora que foi atingida.A polícia ainda não sabe o motivo do crime. O chefe de polícia de Odessa, Michael Gerke, se recusou a mensionar o nome do assasino em coletiva de imprensa. "Não vou dar a ele nenhuma notoriedade pelo que fez", afirmou. O criminoso foi identificado como Seth Aaron Ator, de 36 anos, e também morreu durante o ataque.* A estagiária esta sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.