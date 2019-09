Oposição se diz pronta para retomar diálogo com governo venezuelano

A oposição venezuelana está preparada para retomar o diálogo com o governo de Nicolás Maduro - afirmou um de seus delegados nesta segunda-feira (2), passando para o governo a responsabilidade de decidir se volta à negociação, estagnada desde agosto.

"Hoje nós estamos preparados para discutir o substantivo, para discutir as respostas, acabar com o sofrimento do povo", declarou em entrevista coletiva Stalin González, membro da comitiva opositora na negociação.

Delegados de Maduro e do líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente encarregado por cerca de 50 de países, negociavam desde maio com a mediação da Noruega.

Em 7 de agosto, porém, o presidente socialista suspendeu sua participação na mesa, rejeitando novas medidas que congelaram os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos, o que se somou a um embargo petroleiro de Washington.

O governo de Maduro se levantou "abruptamente" da mesa, "porque não quis discutir os temas de fundo, (...) que são ter uma eleição livre" para a presidência, garantiu González, segundo a vice-presidente da Assembleia Nacional, de maioria opositora.

Sobre esse ponto "não há nenhum tipo de acordo", apontou o delegado da oposição, que considera que a reeleição de Maduro em 2018 foi ilegítima.

Na semana passada, Guaidó garantiu que o diálogo não funcionou.

González afirmou, porém, que a oposição esteve em "contato total" com os mediadores noruegueses, que estiveram no país em agosto para insistir no processo de negociação.