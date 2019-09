UE estuda usar fundo para catástrofes no caso de Brexit sem acordo

A Comissão Europeia estuda a possibilidade de colocar à disposição de qualquer país afetado pelas consequências econômicas de um Brexit sem acordo um fundo de contingência para catástrofes.

O site do Executivo comunitário mostra uma proposta de reforma do Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE), criado em 2002 para apoiar os governos nacionais e regionais em caso de catástrofes.

Um resumo da proposta aponta que esta reserva pode levar "ajuda financeira para cobrir as pesadas cargas financeiras impostas" aos países do bloco, "após a saída do Reino Unido da União sem acordo".

A informação não detalha quando uma decisão a esse respeito será tomada. Os comissários europeus vão manter sua primeira reunião após o recesso da próxima quarta-feira. O Brexit atualmente está previsto para 31 de outubro.

A UE criou o Fundo de Solidariedade em 2002 após inundações devastadoras na Europa central. Desde então, destinou mais de 5 bilhões de euros para responder a cerca de 80 catástrofes.