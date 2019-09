China apresenta queixa na OMC por tarifação dos EUA

A China anunciou nesta segunda-feira que apresentou uma queixa junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta à entrada em vigor no domingo nos Estados Unidos de novas tarifas sobre produtos chineses que representam bilhões de dólares em importações anuais.

"Essas tarifas americanas violam seriamente o consenso alcançado pelos chefes de estado de nossos dois países em Osaka" (Japão) no final de junho, durante a cúpula do G20, informou o Ministério do Comércio da China em comunicado em seu site.

"A China está muito insatisfeita e se opõe firmemente a isso e, de acordo com as regras da OMC, protegerá firmemente seus legítimos direitos e interesses", afirmou ainda o comunicado.