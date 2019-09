Mais de 13.000 casas danificadas ou destruídas pelo furacão Dorian

Cerca de 13.000 casas podem ter sido danificadas ou destruídas pela passagem do furacão Dorian nas Bahamas, cujos ventos próximos a 300 km/h atingiram o arquipélago do Caribe, afirmou a Cruz Vermelha nesta segunda-feira.

"Ainda não temos uma imagem completa do que aconteceu. Mas o furacão Dorian teve um impacto catastrófico", disse Sune Bulow, chefe do Centro de Operações de Emergência da Federação Interamericana de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Na categoria 5, Dorian chegou ao domingo no Elbow Cay das Ilhas Ábaco, no noroeste das Bahamas, sendo o furacão mais poderoso a impactar o arquipélago de cerca de 700 ilhas.