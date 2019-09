Presidente do Afeganistão se reúne com negociador americano

O presidente afegão Ashraf Ghani se reuniu com o emissário americano Zalmay Khalilzad, informou nesta segunda-feira ima fonte do governo, à espera de um iminente acordo entre o governo dos Estados Unidos e os talibãs.

"Estamos a ponto de fechar um acordo que reduzirá a violência e abrirá o caminho para que os afegãos sentem juntos e negociem uma paz honrosa e duradoura" tuitou Khalilzad em Doha, onde coordena as negociações com os insurgentes.

As duas partes negociam há vários meses um futuro acordo de paz que poderia ser traduzido em uma forte redução da presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão, em troca de garantias em termos de contraterrorismo.

Uma fonte que pediu anonimato declarou à AFP que Khalilzad desembarcou no domingo à noite em Cabul e se reuniu com Ghani para informar sobre o nono ciclo de negociações, concluído no fim de semana em Doha.

O governo afegão ficou até agora à margem das negociações de Doha porque os talibãs consideram o Executivo uma "marionete" de Washington.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou recentemente que esperava um acordo de paz antes da eleição presidencial, prevista para 28 de setembro no Afeganistão.