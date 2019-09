Autoridades encontram seis corpos de sete pessoas arrastadas por tromba d'água no Quênia

As autoridades quenianas anunciaram nesta segunda-feira que encontraram os corpos de seis das sete pessoas, um grupo de turistas e seu guia, arrastadas no domingo por uma tromba d'água repentina no parque nacional de Hells's Gate.

"Seis corpos de vítimas da cheia relâmpago foram encontrados, um turista continua desaparecido", anunciou no Twitter o Serviço de Conservação da Fauna Selvagem (KWS), que administra o parque, famoso por ter sido cenário do filme "Tomb Raider".

"As operações de resgate continuam, enquanto entramos em contato com as famílias para informar os detalhes deste triste incidente", completou o KWS.

No domingo, cinco turistas quenianos, um turista estrangeiro que não teve a nacionalidade revelada, além do guia local, foram arrastados pela tromba d'água quando visitavam a pé a gargantas de Ol Jorowa, na parte sul do parque, com um grupo de 13 pessoas no total.

Dois dos seis sobreviventes alertaram os guardas do parque, que iniciaram as buscas.