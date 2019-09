Manobras navais conjuntas entre EUA e países do sudeste da Ásia

Estados Unidos e 10 países do sudeste da Ásia iniciaram nesta segunda-feira manobras navais inéditas em um contexto de luta de influência na região entre americanos e chineses.

Oito navios de guerra, quatro aviões de combate e mais de mil soldados devem participar nos exercícios conjuntos, que começam em uma base naval ao sul de Pattaya (Tailândia).

Os exercícios acontecerão por cinco dias, principalmente no golfo da Tailândia e no mar da China Meridional", afirmou a embaixada dos Estados Unidos em Bangcoc em um comunicado.

Em agosto, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, participou em uma reunião de cúpula regional com 10 países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) para promover uma estratégia "indo-pacífica" do presidente Donald Trump.

Esta é uma maneira de desafiar a China em um contexto de guerra comercial entre Washington e Pequim.

As duas potências econômicas também se enfrentam no Mar da China Meridional, uma zona rica em recursos que Pequim reivindica em sua totalidade, mas que também é reclamada por países vizinhos como Vietnã, Filipinas, Malásia ou Brunei.

Os exercícios permitirão "trabalhar em conjunto nas prioridades comuns em termos de segurança marítima na região", afirmou o vice-almirante Phil Sawyer, comandante da VII frota americana.