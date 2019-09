Grupo de turistas e guia são arrastados por tromba d'água no Quênia

Um grupo turistas e seu guia local foram arrastados neste domingo por uma tromba d'água repentina no parque nacional de Hell's Gate, famoso por ter sido locação do filme "Tomb Raider", informou o Serviço de Conservação da Fauna do Quênia (KWS).

Segundo o organismo, foram encontrados dois corpos. Outras cinco pessoas ainda são procuradas. Os desaparecidos estão "possivelmente mortos", declarou um policial que pediu anonimato à AFP.

O KWS, que gere o parque, publicou um comunicado nesta noite. "Tememos que um número desconhecido de turista tenham se afogado em um tromba d'água relâmpago", afirmou. "O Ministério do Turismo coordena as operações de busca e resgate".

O diretor do KWS e o alto comando policial questionados pela AFP indicaram que sete pessoas foram arrastadas na água: um guia queniano e seis turistas quenianos, três homens e três mulheres.

Eles visitaram a pé a garganta de Ol Jorowa, na parte sul do parque. Dois dos sobreviventes alertaram os guardas do parque, que iniciaram as buscas.

Vários funcionários do parque indicaram a princípio que o trabalho de busca seria interrompido na noite deste domingo, mas o KWS acabou anunciando que as operações vão continuar. Um helicóptero será enviado da capital Nairóbi.