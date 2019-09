Seis turistas e o guia do grupo foram arrastados neste domingo por uma tromba d'água repentina no parque nacional de Hell's Gate, famoso por ter sido locação do filme "Tomb Raider", informou o Serviço de Conservação da Fauna do Quênia (KWS).

De acordo com um funcionário do KWS, um corpo foi encontrado e os outros seis ainda estão desaparecidos, "possivelmente mortos", declarou.

Com o início da noite, foram interrompidos os trabalhos de busca, que serão retomados na manhã desta segunda.