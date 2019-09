Quatro feridos por disparos de foguetes contra aeroporto de Trípoli

Quatro civis foram feridos durante as primeiras horas deste domingo por um foguete no aeroporto de Mitiga, o único em funcionamento em Trípoli, segundo o Governo da Unidade Nacional (GNA), que acusa as forças rivais do marechal Haftar de terem cometido o ataque.

Localizado a alguns quilômetros ao leste da capital da Líbia, Mitiga está numa área controlada pelo GNA, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU.

O ataque ocorreu no momento em que um avião líbio chegava de Medina, na Arábia Saudita, transportando peregrinos que retornavam de Meca.

Três dos passageiros, incluindo uma mulher, e uma quarta pessoa não identificada ficaram feridos, segundo um porta-voz do Ministério da Saúde da GNA.

A pista de pouso e um Airbus A330 da companhia Líbia Airlines foram danificados. Os vôos foram suspensos "até nova ordem".

A missão da ONU na Líbia (Manul) confirmou a informação.