Extrema-direita consegue forte avanço nas eleições regionais da Alemanha

A extrema-direita conseguiu um forte avanço neste domingo nas eleições regionais do leste da Alemanha, nas quais dobraria os resultados obtidos em 2014, de acordo com as primeiras pesquisas de boca de urna.

O partido Alternativa para Alemanha (AfD) obteria 27,5% dos votos na Saxônia, mas ficaria em segundo lugar, atrás dos conservadores da CDU (32%), o partido da chanceler Angela Merkel.

A extrema-direita alcançaria 22,5% em Brandenburgo, superados pelos social-democratas (27,5%), de acordo com as estimativas.