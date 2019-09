Furacão Dorian atinge categoria máxima a caminho das Bahamas

O furacão Dorian ganhou força neste domingo e alcançou a categoria 5, o que provoca "condições catastróficas" que o transformam na tempestade mais potente já registrada ao noroeste das Bahamas, informou o serviço de meteorologia americano.

"Condições catastróficas de furacão estão acontecendo nas Ilhas Ábacos e se estenderão pela Ilha Grande Bahama mais tarde e à noite", afirmou o Centro Nacional de Furacões (NHC) no boletim de 15H00 GMT (12H00 de Brasília).

O diretor do NHC, Ken Graham, afirmou que o furacão é "muito poderoso, muito perigoso", representa uma ameaça para o arquipélago turístico do Caribe.

"Esta é uma situação extremamente perigosa para as Bahamas", advertiu no Facebook.

De acordo com o NHC, com sede em Miami, com ventos sustentados de 285 km/h, este é o furacão mais potente a passar pelo noroeste das Bahamas, de acordo com os registros modernos.

Os ventos podem provocar ondas de três a seis metros de altura em algumas áreas, assim como chuvas torrenciais de 38 a 50 centímetros, e isoladas de 76 centímetros, informou Graham.

Dorian deve permanecer sobre as Bahamas durante quase 30 horas.

A imprensa informou que muitos moradores das Ilhas Ábaco optaram por enfrentar a grande tempestade, ao invés de seguir as recomendações do governo de abandonar suas casas.

- Muito difícil de prever -

Na Grande Bahama, milhares de pessoas abandonaram as áreas que devem ser atingidas pelo Dorian.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, intensificou as advertências à população.

"Peço a todos os moradores das Bahamas que na passagem do furacão Dorian deixem suas casas e procurem abrigo", escreveu no Twitter.

O furacão deve se aproximar da costa leste da Flórida na segunda-feira à noite e na terça-feira, mas é difícil prever com que intensidade atingirá o estado americano após a mudança de trajetória.

"Está se deslocando e é muito difícil de prever", afirmou o presidente Donald Trump no sábado, ao indicar que Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte poderiam estar na linha de frente.

O presidente cancelou a viagem à Polônia no fim de semana para monitorar a situação.

"É um dos maiores e mais fortes (e realmente amplos) que vimos em décadas. Cuidem-se!", escreveu no Twitter.

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, declarou emergência no estado. "A força e a imprevisibilidade da tempestade nos obriga a estar preparados para todos os cenários", disse.

O estado de emergência já havia sido declarado na Flórida e em vários condados do estado da Geórgia. A medida permite uma mobilização maior dos serviços públicos estaduais e recorrer, em caso de necessidade, à ajuda federal.

Com a rota da tempestade ainda incerta, os moradores da costa da Flórida não receberam ordens de retirada, mas já estocaram com alimentos, água e outros mantimentos para uma eventual fuga.

O governador da Flórida, o republicano, Ron DeSantis, pediu aos moradores que "permaneçam alertas".