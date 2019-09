Trump diz que tarifas contra a China não afetarão muito consumidores dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em mensagens no Twitter na manhã deste domingo que as tarifas contra a China não significarão custos maiores para os consumidores de seu país. Ele atribuiu a informação a Peter Morici, economista americano que é professor da Universidade de Maryland, sem citar o acadêmico entre aspas.



Nas mensagens, Trump diz que as tarifas "não terão tanto" impacto sobre os consumidores, já que a moeda chinesa, o yuan, tem se desvalorizado. Ele ainda escreveu que os importadores americanos podem achar outros fornecedores fora da China. "Absolutamente justo, nós não queremos ser servos dos chineses! Trata-se da liberdade americana. Redirecionar a cadeia de suprimentos. Não há motivo para comprar tudo da China!", afirmou o líder americano.



As mensagens são divulgadas no dia da entrada em vigor de uma nova série de tarifas contra produtos chineses, anunciadas anteriormente. A China, por sua vez, também impõe a partir deste domingo nova rodada de tarifas contra produtos americanos, em meio à tensão comercial bilateral.