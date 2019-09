Furacão Dorian é elevado à categoria 5 e segue rumo às Bahamas e à Flórida

O furacão Dorian se fortaleceu e atingiu neste domingo a categoria 5, no momento em que se aproxima das Bahamas e do Estado americano da Flórida. Autoridades advertem que ele deve provocar tempestades que podem representar risco de vida para pessoas da região.



A tempestade está cerca de 360 quilômetros a leste de West Palm Beach, na Flórida, na manhã deste domingo, e se movimenta a 12,87 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões.



Dorian deve se aproximar da costa leste da Flórida no fim desta segunda-feira até a noite de terça-feira, acrescentou o órgão dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.