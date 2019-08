Disputa comercial com China foi bem-sucedida e será benéfica a todos, diz Trump

O presidente americano Donald Trump escreveu em sua conta do Twitter neste sábado, 31, que a batalha comercial com a China foi "muito bem-sucedida" e trará benefícios a todos, inclusive aos agricultores. Ele aproveitou ainda para criticar democratas que se opuseram à sua política de tarifas contra o país asiático.



"Assisti a congressista Debbie Dingell, e vários outros democratas, querendo que desistisse da nossa muito bem-sucedida batalha comercial com a China, cuja economia tem tido o pior ano na memória (e piorando). Estamos recebendo bilhões de dólares. Será grande para agricultores e TODOS!", escreveu Trump.



Em outra postagem na rede social neste sábado, ele ressaltou sua política energética. "Minhas políticas tornaram a América energeticamente independente em meio a preços baixos, como um corte de impostos. As políticas 'verdes' dos democratas vão aumentar o preço do gás!", afirmou.