EUA dizem que petroleiro do Irã está rumando para Síria, contrariando promessas

São Paulo, 31/08/2019 - O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou em sua conta que, a despeito de o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, ter garantido ao Reino Unido que o navio petroleiro da Guarda Revolucionária iraniana Grace 1 não se dirigiria à Síria, o governo americano tem "informação confiável" de que a embarcação está, de fato, rumando ao país no Oriente Médio.



"Espero que ele mude de rota. Foi um grande erro confiar em Zarif", concluiu Pompeo em uma publicação no Twitter.