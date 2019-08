Excluído do poder, Salvini convoca marcha contra novo governo italiano

Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, convocou manifestações contra a recém-formada aliança entre o partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD), acusando o novo governo de ter nascido "das sombras em Bruxelas".



Salvini marcou as manifestações para o dia 19 de outubro em Roma. "Eu não estou chateado por meus interesses pessoais. Estou bravo porque há uma usurpação da democracia acontecendo agora", disse Salvini, que acusa a União Europeia de ter conspirado com PD e M5S para tirá-lo do poder. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.