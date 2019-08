EUA em alerta com o furacão Dorian

Prateleiras de supermercado quase vazias em Boyton Beach, na Flórida: moradores fazem estoque de suprimentos para enfrentar a tormenta (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

Dorian se transformou em um furacão de categoria 3 no Atlântico, em sua rota para o sudeste da Flórida, que atingirá na semana que vem como uma tempestade “extremamente perigosa”, informou ontem o Centro Nacional de Furacões. Dorian se aproxima do continente com ventos máximos sustentados de 185km/h e se intensificará ainda mais antes de tocar terra no sul do estado – na altura do condado de Palm Beach, onde o presidente Donald Trump tem sua residência de verão – entre segunda e terça-feira.





O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu que os residentes se preparem para um “evento de vários dias”. Ele expandiu o estado de emergência a todos os condados da Flórida, não só os da costa como havia anunciado inicialmente. “Isto é um evento muito sério. Urgimos que todos os moradores da Flórida tenham comida, remédios e água suficientes para sete dias. Pode ser um evento de vários dias que atingirá lentamente todo o estado.”





Ele pediu aos residentes que obedeçam as ordens de evacuação, mas também apontou que as autoridades serão cautelosas em emitir tais ordens porque a tempestade é instável. “Às vezes, se você desaloja muito cedo, pode acabar desalojando o lugar para onde a tempestade irá se mudar”, comentou.





Isso ocorreu há dois anos com o furacão Irma, que atingiu o Sul da Flórida com categoria 4, quando uma mudança de rota de último momento forçou os desalojados a voltarem a se deslocar.





Já na noite de quinta-feira a loja de materiais de construção Home Depot já estava ficando sem tábuas de madeira, que são utilizadas pelos moradores para vedar as janelas. “As pessoas já têm experiência, são da Flórida. Não se arriscam”, disse um funcionário.





Os condados puseram à disposição centros de distribuição de sacos de areia, para colocar nas portas nas zonas inundáveis, e longas filas já eram registradas para a compra de provisões nos supermercados.





Em Miami, as estantes de água e de comida enlatada nos supermercados começam a se esvaziar. “Nunca se sabe”, comentou Magdalena Gómez, de 57 anos. “Eles (as autoridades) te estressam e depois pode ser que não aconteça nada, mas sou muito obediente. Se me dizem que compre água, eu vou e compro tudo”, afirma.





VIAGEM DeSantis também pediu ao presidente Trump que declare “desastre” na Flórida antes da chegada de Dorian para habilitar mais recursos. Trump cancelou uma viagem prevista para a Polônia e tuitou que “será um furacão muito grande, talvez um dos maiores!”.





O condado de Palm Beach declarou emergência local e suas autoridades disseram que anunciarão a abertura de abrigos e eventuais ordens de desalojo à medida que a tempestade se aproxime. Os condados vizinhos também ativaram seus procedimentos de emergência. A Guarda Nacional da Flórida mobilizou 2 mil soldados e disse que outros 2mil estarão a postos hoje.





O Centro Nacional de Furacões emitiu aviso de furacão para as ilhas das Bahamas, onde chegará hoje.