Mourão: Cabe à comunidade internacional buscar solução para Venezuela

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira, 30, que é preciso que a comunidade internacional se una para reconstruir a Venezuela, que, segundo ele, é um país onde imperam "a fome e a desesperança". "Para que haja uma solução para a Venezuela é preciso que os cubanos saiam de lá, tem uns 20 mil cubanos lá que controlam as milícias, os centros de inteligência e as forças armadas. Compete à comunidade internacional buscar uma saída", afirmou."Tem que ser os Estados Unidos ou a ONU", emendou Mourão.



"Temos que acreditar que vamos superar dentro da democracia essa crise que estamos vivendo", disse, em discurso que durou cerca de uma hora para empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro.



Segundo o vice-presidente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) teria que aportar algo em torno dos US$ 80 bilhões para que a Venezuela começasse a se recuperar, depois que o "bolivarianismo tomou de assalto o Estado e provocou a deterioração da cadeia produtiva" do país vizinho.