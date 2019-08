Militar dos EUA morre no Afeganistão em missão da Otan

Um membro das Forças Armadas americanas faleceu no Afeganistão, nesta sexta-feira (30) - informou a missão militar nesse país liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Um membro das Forças Armadas americanas morreu durante uma operação de combate no Afeganistão", anunciou o comunicado divulgado pela missão Apoio Decidido.

Esta nova baixa eleva para pelo menos 15 o número de militares mortos em serviço no Afeganistão este ano.

Atualmente, os Estados Unidos negociam um acordo de paz com os talibãs. Hoje, há cerca de 13 mil soldados americanos no Afeganistão.

Em diferentes ocasiões, o presidente Trump disse que queria a retirada total de suas tropas. Na quinta-feira, porém, afirmou que, se houver um pacto com os talibãs, deixará um efetivo de 8.600 militares no território.

Washington faz contatos diretos com os talibãs desde 2018, ou mesmo antes. O principal ponto de divergência é a garantia de que o território talibã não será usado pela Al-Qaeda, ou por outros grupos internacionais para planejar ataques contra os Estados Unidos.