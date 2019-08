Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Holdings Corporation

A Toshiba Memory Holdings Corporation, que será rebatizada como Kioxia Holdings Corporation em 1º de outubro de 2019, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo com a LITE-ON Technology Corporation para adquirir seus negócios de Unidade de estado sólido (Solid State Drive, SSD). O preço de compra é de US$ 165 milhões; a transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2020 e está sujeita a ajustes de fechamento habituais e aprovação regulatória.

A LITE-ON é uma fornecedora de optoeletrônicos, unidades de armazenamento, semicondutores e outros dispositivos de Taiwan. A Toshiba Memory e a LITE-ON compartilham um compromisso com a qualidade, inovação e excelência de fabricação. Com sinergias culturais e a experiência comprovada da LITE-ON no campo de SSD para computadores pessoais e data centers, a Toshiba Memory vê essa aquisição como uma maneira de fortalecer significativamente seus negócios de SSD.

"Os negócios de Unidade de estado sólido da LITE-ON são um ajuste natural e estratégico para a Toshiba Memory e expandem nosso foco no setor de SSD", disse Nobuo Hayasaka, presidente e CEO em exercício da Toshiba Memory Holding Corporation. "Esta é uma aquisição emocionante para nós, pois nos posiciona para atender ao crescimento projetado na demanda por SSDs em PCs e data centers, impulsionado pelo aumento do uso de serviços em nuvem."

A Toshiba Memory aproveitará as principais inovações da LITE-ON para melhorar sua posição de liderança no mercado de SSD.

Sobre a LITE-ON Technology Corporation

Fundada em: 1975 Sede: Taipei, Taiwan Presidente: Raymond Soong Receita: NT$ 207,1 bilhões (Ano fiscal de 2018)

Sobre a Toshiba Memory

O Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se a desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (solid state drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. O BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados. A Toshiba Memory passará a se chamar oficialmente Kioxia em 1.º de outubro de 2019. Para saber mais sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190830005296/pt/

Para mais informações Satoshi Ito Weber Shandwick Japão Telefone: +81 (0)80 1078 1657 E-mail: SIto@webershandwick.com

Relações Públicas e Relações com Investidores Toshiba Memory Holdings Corporation E-mail: tmchq-tmchd-info@ml.toshiba.co.jp

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.