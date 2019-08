Assistente pessoal de Trump renuncia após comentários imprudentes

A assistente pessoal do presidente Donald Trump Madeleine Westerhout renunciou ao cargo na quinta-feira (29), após ter, aparentemente, compartilhado informações sobre a família do magnata com a imprensa.

A inesperada saída de Westerhout acontece depois que Trump soube que sua assistente compartilhou informações sobre sua família e assuntos da Casa Branca em um conversa "off the record" com jornalistas, informou o jornal "The New York Times", citando fontes não identificadas.

A CNN e o site Politico também informaram sobre sua saída.

Segundo a CNN, um jornalista revelou a conversa "off the record" que ela teria mantido com colegas que cobrem a Casa Branca.

Westerhout era descrita como a "leão de chácara" de Trump na mídia americana e foi sua assistente pessoal desde o início de sua presidência.

O "New York Times" acrescentou que, a partir de agora, Westerhout será uma funcionária sem acesso à Casa Branca.

Apesar de não ser funcionária de alto nível, a saída de Westerhout se soma a uma longa lista de renúncias, ou demissões no governo, desde que Trump assumiu o poder em janeiro de 2017.