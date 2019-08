Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a aplicação de sanções contra duas companhias de navegação, uma com sede em Taiwan e outra com sede em Hong Kong, que teriam ajudado a Coreia do Norte a evitar as sanções impostas pela ONU.

Essas empresas estão ajudando a Coreia do Norte com "transferências ilícitas de navio a navio (STS) para contornar as sanções das Nações Unidas (ONU) que restringem a importação de produtos petrolíferos", afirmou o Tesouro dos Estados Unidos em comunicado.