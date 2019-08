Exército russo anuncia cessar-fogo na região síria de Idlib a partir de sábado

O exército russo anunciou nesta sexta-feira um cessar-fogo unilateral, que afeta apenas as forças do regime sírio e que entrará em vigor neste sábado, na região de Idlib (noroeste).

Damasco tenta retomar essa região com uma intensa ofensiva, mas foi alcançado um acordo para estabelecer um "cessar-fogo unilateral com as forças do governo sírio a partir das 06H00 de 31 de agosto, segundo informou o Centro Russo de Reconciliação na Síria em um comunicado.

A fonte também pede aos grupos rebeldes e jihadistas presentes em Idlib para se juntem ao cessar-fogo.