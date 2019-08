Trump quer reduzir de 14 mil para 8,6 mil número de soldados no Afeganistão

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira, 29, que planeja reduzir de 14 mil para 8,6 mil o número de soldados americanos no Afeganistão, mas alertou que não há garantias de que seu governo consiga assinar um acordo com o Taleban.



Os EUA e o grupo radical islâmico estão perto de chegar a um acordo nas negociações que mantêm há meses em Doha, para encontrar uma saída para quase duas décadas de conflito armado.



A retirada parcial deixaria o contingente americano no Afeganistão em um nível similar ao que havia quando o presidente chegou ao poder, em 2017. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.