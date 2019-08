O ativista pró-democracia Joshua Wong foi preso nesta sexta-feira em Hong Kong, no dia em que a polícia proibiu a realização de uma manifestação que estava prevista para o sábado, informou o partido do militante.

"Nosso secretário-geral @joshuawongcf foi preso esta manhã por volta das 7h30", postou no Twitter o partido Demosisto. "Ele foi empurrado à força para dentro de uma van particular na rua em plena luz do dia. Nossos advogados estão trabalhando no caso agora", acrescentou.