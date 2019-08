Justiça colombiana ordena captura de membros das Farc que retornaram à luta armada

A justiça da paz na Colômbia ordenou nesta quinta-feira a captura de ex-líderes das Farc que anunciaram uma nova rebelião armada depois de abandonarem o pacto histórico para acabar com meio século de conflito.

"O Tribunal ordenou que seja revogado o benefício da suspensão dos mandados de prisão e das liberdades condicionais" aos ex-comandantes rebeldes que compareceram perante os tribunais de paz por casos de sequestro e "que anunciaram seu rearmamento", entre eles Iván Márquez e Jesús Santrich, destaca o comunicado da Jurisdição Especial para a Paz (JEP).

Márquez, ex-número dois do antigo grupo guerrilheiro, cujo paradeiro era desconhecido há mais de um ano, reapareceu em um vídeo anunciando que voltou às armas juntamente com outros chefes rebeldes que se distanciaram do acordo de paz.

Na gravação postada nesta quinta-feira em um canal do YouTube, Márquez, vestido de verde-oliva e acompanhado por Jesús Santrich, um foragido da Justiça, declarou: "anunciamos ao mundo que a segunda Marquetalia (berço histórico da rebelião armada) começou sob a proteção do direito universal que ajuda todos os povos do mundo a se levantarem contra a opressão".

Em resposta, o presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta quinta uma ofensiva contra o grupo.

"Nós colombianos devemos ter clareza de que não estamos diante de uma nova guerrilha, mas das ameaças criminosas de uma gangue de narcoterroristas que conta com abrigo e apoio da ditadura de Nicolás Maduro", declarou o mandatário na Casa de Nariño, sede do governo.

O acordo de paz de 2016 prevê "a perda de todos os benefícios legais, políticos e econômicos" para os rebeldes que se rearmarem.

O acordo de paz que deu origem ao JEP prevê a concessão de sentenças alternativas para a prisão daqueles que confessam seus crimes, reparam as vítimas e se comprometem a nunca mais se envolver em violência, seja de guerrilha ou militar.