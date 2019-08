Ex-vice-presidente de Cristina Kirchner é condenado pela justiça argentina

Amado Boudou, ex-vice-presidente de Cristina Kirchner (2007-2015), foi condenado a três anos de prisão nesta quinta-feira por adulterar papéis de um carro que vendeu, mas foi absolvido em outro caso envolvendo a compra de veículos oficiais.

Considerado culpado por "negociações incompatíveis com o serviço público", o político recebeu uma pena de três anos de prisão.

Após a leitura da sentença no tribunal, o ex-vice-presidente declarou: "Sou inocente. Divertiram a população com pão e circo, enquanto um pequeno grupo saqueava o povo argentino. Essas causas mostram como a Justiça é usada para perseguir".

Cristina Kirchner ensaia uma volta ao governo, agora como vice na chapa do candidato à presidência Alberto Fernández, que foi o mais votado nas eleições primárias de 11 de agosto, com 47% dos votos, 16% à frente do atual presidente, Mauricio Macri.

As eleições presidenciais e legislativas estão previstas para 27 de outubro.