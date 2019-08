Novo caso de ebola é registrado em Uganda

Um novo caso de ebola, uma menina congolesa de nove anos que chegou na quarta-feira da República Democrática do Congo (RDC), foi registrado no distrito de Kasese (sudoeste de Uganda), anunciou nesta quinta-feira o ministério ugandense da Saúde.

Em junho, três membros de uma mesma família morreram em Uganda depois de terem adquirido ebola na RDC.

Mas no fim de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Uganda livre da doença, já que nenhum caso havia sido declarado desde então.

A menina chegou na quarta-feira à passagem de Mpondwe, na fronteira entre a RDC e Uganda, em busca de ajuda médica em Bwera, no distrito de Kasese, indicou o ministério em um comunicado.

Em Mpondwe, onde a Uganda instalou controles de saúde, as equipes médicas notaram que a menor apresentava sintomas similares aos de ebola, segundo a mesma fonte.

Exames de sangue confirmaram nesta quinta que a menina deu "positivo para ebola", acrescentou o ministério, e precisou que como passou pelo controle na fronteira não teve contato com ninguém em território ugandês.

No total 1.990 pessoas morreram de ebola no último ano na RDC, e as autoridades ugandenses, que temem que o vírus se propague no país, tomaram estritas medidas preventivas.