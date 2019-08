Trump anuncia criação de comando militar para espaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira a criação de um comando militar unificado para o espaço, cujo objetivo será garantir o domínio do país neste novo cenário de combate, diante da emergência de China e Rússia.

"Agora vamos tratar o espaço como uma região independente com um novo comando de combate geográfico unificado", disse Trump ao anunciar o "Spacecom".

"O estabelecimento deste 11º comando de combate é um momento histórico", destacou Trump em uma cerimônia em Washington. "O Spacecom vai garantir que a supremacia dos Estados Unidos no espaço jamais seja questionada ou ameaçada".

Este novo comando vai supervisionar os satélites e as aeronaves de grande altitude em um terreno de combate com o status equivalente aos dos centros de comando dos Estados Unidos no Oriente Médio e na área do Pacífico.

Apesar de o departamento de Defesa já ter uma unidade da Força Aérea enfocada no espaço, este novo comando vai ressaltar a importância dos sistemas especializados e dos treinamentos específicos para este cenário.

O general da Força Aérea John Raymond, que chefiará o Spacecom, disse que os adversários dos Estados Unidos já se concentram em como lutar no espaço em um eventual conflito de ampla envergadura.