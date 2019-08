Petróleo fecha novamente em alta

O petróleo manteve sua tendência a alta nesta quinta-feira, pela terceira sessão consecutiva ainda sustentada pela queda das reservas dos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para outubro teve alta de 1%, a 61,08 dólares no mercado de Londres. Em Nova York, o barril de WTI teve alta de 1,7%, a 56,17 dólares.

Analistas concordaram que a queda das reservas americanas anunciada na quarta se manteve presente nas decisões de hoje.

O mercado continuou muito atento à evolução do furacão Dorian, que ganhou força no Caribe após ter passado por Porto Rico e agora ameaça o estado da Flórida.